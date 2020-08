​CFPC- Delafosse : des étudiants qui réclament 7 mois d’arriérés de bourse décrètent une grève illimitée

Les étudiants du Centre de Formation Professionnel et Commercial (CFPC) Delafosse ont à nouveau décrété une grève illimitée. Ce, pour réclamer à leur ministre de tutelle, 7 mois d’arriérés de bourse. Saliou Mbow et ses camarades ne comptent pas reculer jusqu'à obtenir gain de cause.



« Nous sommes en train de mener notre deuxième plan d’action. Après un premier plan avec la tutelle qui, nous avait promis que les bourses seront payées. Mais malgré toutes les démarches, les appels, ils n’acceptent pas de nous parler. Maintenant nous avons renouvelé notre préavis de grève entamé depuis jeudi dernier, que nous avons renouvelé à une grève illimitée, à moins que le ministre nous paye nos 7 mois de bourse », tonne Saliou Mbow leur porte-parole.



Selon lui, les étudiants comptent sur ces bourses pour payer le loyer, le transport, la nourriture. « Si l’on nous prive de cette bourse ça va être très compliqué pour nous », précise-t-il.