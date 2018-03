​CPI: un Nigérian élu nouveau président

Le juge nigérian Chile Eboe-Osuji devient le nouveau président de la Cour pénale internationale (CPI), en remplacement de la juge argentine Silvia Fernández de Gurmendi.



Son élection a eu lieu dimanche 11 mars 2018, avec "effet immédiat".



Chile Eboe-Osuji est élu pour un mandat de 3 ans, a indiqué une note transmise aux médias par le bureau de la CPI.



Le juge tchèque Robert Fremr est élu premier vice-président et le juge français Marc Perrin de Brichambaut est le 2e vice-président.



"Je suis très honoré de la confiance témoignée par mes pairs qui m'ont élu Président de la Cour. Alors que je prends mes fonctions, je trouve encourageant de pouvoir compter sur la vaste expérience des deux vice-présidents", a déclaré le nouveau président de la CPI.

M. Osuji se réjouit de travailler avec tous les juges et le personnel de la Cour.



"J'entrevois également avec grand enthousiasme ma collaboration avec l'Assemblée des États parties, la société civile et la communauté internationale, afin de consolider et renforcer le système du Statut de Rome", a poursuivi le Nigérian.



Il aura pour mission de définir les orientations stratégiques de l'instance pénale internationale et de superviser les activités du greffe.



Le juge Chile Eboe-Osuji avait présidé l'audience le procès contre le vice-président du Kenya William Ruto et Joshua Arap Sang à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye le 10 septembre 2013



Né en 1962 à Anara dans l'Etat d'Imo au Nigéria, Chile Eboe-Osuji a été élu juge de la CPI le 16 décembre 2011.