​Cambriolage d’une pharmacie à Thiaroye Gare : le cerveau de la bande piégé par sa femme

L’épouse du cerveau du casse qui s’était produit à la pharmacie « Touba Kène » du quartier Mousdalifa de Thiaroye gare, en banlieue dakaroise, a vendu la mèche. Elle a offert sa coopération aux policiers et déclare que son mari lui a confié détenir une forte somme d’argent dont elle affirme ignorer la provenance. En effet, son mari et deux de ses camarades ont commis ce cambriolage et emporté 2,7 millions de F CFA.



La dame a passé un coup de fil à son mari et a mis en mode haut-parleur son portable devant les limiers. Le mari reconnait avoir trempé dans le cambriolage de la pharmacie du quartier et indique être en route pour Mboro. Son épouse insiste, joue sur ses fibres sentimentales et dédramatise l’affaire. Le bonhomme rebrousse chemin, rentre dans sa chambre et prend ses affaires. Il se tourne vers sa femme et lui exprime son désir d’aller se réfugier à Kayar.



La bonne dame alerte les limiers, qui débarquent, appréhendent le cerveau du casse et le conduisent à la police. Ce dernier passe aux aveux et balance le nom de ses deux compères D.S. et S.Mb.S. Lesquels ont été interpellés respectivement chez eux.



Ils ont tous avoué les faits et ont été déférés avant-hier au parquet pour association de malfaiteurs, cambriolage et vol en réunion commis la nuit, livre « Les Echos ».