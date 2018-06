​Cambriolages : Une bande de fils d’avocats et de célébrités arrêtés par la gendarmerie de la foire

La brigade de la gendarmerie de la Foire a mis la main sur une bande de jeunes garçons, auteurs de plusieurs cambriolages à Ouest-Foire et ses environs. Ces jeunes en question, notamment «Ch. Diassy, 19 ans, M. M. THiam, 19 ans, M. Mb. Diop, 16 ans, F. Diop, 18 ans et A. Diop, 16 ans, sont fils d’avocats, de richissimes commerçants et autres hommes d’affaires établis dans ledit quartier», a indiqué le journal L'Observateur.



L’arrestation de la bande a eu lieu après qu’une plainte contre X a été déposée à la brigade de la Foire par un certain Roland Tété Assignon, dont le domicile a été cambriolé le 14 juin dernier. Dans sa plainte, Roland soutient que les malfaiteurs ont emporté trois téléphones portables de marque IPhone 5-S, un ordinateur portable de marque «Toshiba, une PlayStation 4 » . Avant de préciser que les téléphones et l’ordinateur sont équipés d’ICloud, facilitant leur traçabilité.



Suffisant pour les hommes en bleu se lancen t à la recherche de ces malfaiteurs. Ainsi, par le concours de l’opérateur de téléphonie «Orange », ils ont localisé un certain Samba Diaw. Ce dernier, interpellé par les policiers informe avoir acquis l’appareil des mains d’un certain Papa Ontou Diop. C’est ainsi que les pandores ont réussi à mettre la main sur le reste de la bande.