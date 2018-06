​Cameroun: Crise anglophone, (encore) des victimes dans les rangs des forces de défense et de sécurité

Un (1) soldat a été tué à Furu-Awa (Nord-ouest), et un commissaire de police enlevé par les séparatistes armés, a appris KOACI d’une source sécuritaire de premier plan ayant fortement requis l’anonymat.



Tombé dans un traquenard, le soldat a été tué samedi, alors qu’il était en mission de reconnaissance sur le terrain, confie une source sécuritaire qui n’a pas souhaité être citée.



Ce nouveau meurtre, porte à 43, le nombre de soldats tués par les séparatistes anglophones.



Au moins 120 séparatistes armés, ont trouvé la mort dans les combats contre les forces de sécurité et de défense.



Par ailleurs, le commissaire de police de MUEA, -proche de Buea-, la capitale régionale du Sud-ouest, a été enlevé ce dimanche soir à Mile 16, par des hommes lourdement armés.



L’enlèvement n’a pas encore été revendiqué. Toutefois, selon les informations en notre possession, ce nouveau kidnapping, serait l’œuvre d’un des multiples groupuscules armés qui sévissent dans la partie du Cameroun, majoritairement peuplée des camerounais d’expression anglaise.



Depuis octobre 2016, les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, majoritairement peuplées des camerounais d’expression anglaise, sont secouées par des revendications sociopolitiques, au départ corporatistes, qui ont débouché sur la crise anglophone.



Ces revendications ont débouché sur des violences entre forces régulières et séparatistes armés après le 1er octobre 2017. Ces violences ont entrainé le départ forcé d’au moins 20 mille personnes.



Au plan local, plus de 165 000 personnes, fuyant les exactions des séparatistes, ont quitté les localités en conflit pour se réfugier dans les régions calmes.