​Cameroun : Terrorisme, le soutien aux armées africaines en débat à Yaoundé

Des experts militaires venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs, débattent à Yaoundé, des questions liées au soutien à apporter aux armées africaines pour lutter contre le terrorisme.



Cette réflexion, se tient dans le cadre de l’appui du gouvernement Japonais, à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à l’Ecole internationale des Forces de sécurité (EIFORCES), portant « soutien à l’EIFORCES pour la construction des capacités africaines d’intervention de paix et de sécurité.»



Les débats en cours au Cameroun, devraient aboutir sur une réforme de l’Association africaine des Institutions de Formation au Soutien à la Paix (African Peace Support Trainers Association –APSTA), dont Yaoundé souhaite abriter le secrétariat exécutif.



Créée en 2002, l’APSTA qui est la branche africaine de l’Association internationale des centres de formation au maintien de la paix, regroupe la quasi-totalité des centres œuvrant en matière d’Opérations de maintien de la paix en Afrique.



Le Cameroun abrite déjà la base logistique continentale de la Force Africaine en Attente (FAA).



Basée à Douala, la FAA à vocation continentale. Elle a pour mission le stockage et la distribution de la logistique aux 5 forces africaines en attente.