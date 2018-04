​Cameroun: l'armée confirme l'enlèvement d'un magistrat en zone anglophone

Martin Mbeng est à la retraite depuis quelques mois. Il s'est rendu dans son village natal de Ekwele, à quelque 200 km à l'ouest de Bouea, la capitale de la région du sud-ouest, jeudi 5 avril, pour assister aux funérailles de sa mère. Selon sa famille et des amis, il a été enlevé par un groupe armé non identifié dimanche vers 2h du matin alors qu'il était dans la concession familiale.



Cette information avait commencé à circuler très vite sur les réseaux sociaux. L'armée camerounaise l'a finalement confirmée ce lundi 9 avril en début de soirée. « Les forces de l'ordre s'activent pour le retrouver », a assuré à RFI le colonel Didier Badjeck, responsable de la communication au sein de l'armée.



Me Agbor Nkongho, un défenseur des droits de l'homme et proche de l'ancien magistrat, lui, accuse les partisans de la sécession anglophone d'avoir enlevé l'ancien magistrat, en rappelant qu'il « n'a aucune activité politique et n'est pas un soutien du gouvernement ».



Pas de revendication



Mais aucun groupe armé n'a revendiqué pour le moment le rapt de Martin Mbeng survenu dans le sud-ouest du pays, l’une des deux régions anglophones en proie désormais à un conflit armé de basse intensité.



Au moins 28 membres des forces de l'ordre tués, des dizaines de fonctionnaires enlevés en trois mois... Les actions violentes se sont multipliées dans une partie du Cameroun que l'armée considère désormais comme « une zone opérationnelle ».



Son porte-parole soutient aujourd'hui que « les poches de résistance sont de plus en plus affaiblies ». Une quinzaine d'otages étrangers et une vingtaine de nationaux ont été libérés lors d'opérations militaires, dit-il.