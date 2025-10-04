​Campagne rizicole à Kolda : des résultats prometteurs dans les zones d’intervention de Ninnaba

La campagne rizicole s’annonce sous les meilleurs auspices dans la région de Kolda. C’est le constat fait par le Directeur exécutif de l’Association pour le Développement Communautaire (ADC) Ninnaba, M. Omar Mané, à l’issue d’une tournée de terrain effectuée du 30 septembre au 3 octobre dans les communes de Dialambéré, Bagadadji et Kéréwane, situées dans les départements de Kolda et de Médina Yoro Foula.



Au terme de cette mission, M. Mané s’est dit « très satisfait » de l’évolution des cultures de riz dans les zones d’intervention de son organisation. « Les parcelles visitées sont actuellement aux stades de tallage et de maturité. Tout porte à croire que nous allons vers une production record cette année », a-t-il confié à la presse.



Lors de l’étape de Hafia Ousmane dans la commune de Dialambéré, les rizicultrices ont exprimé leur satisfaction quant à l’appui reçu de Ninnaba et de ses partenaires. Elles ont toutefois profité de la présence du Directeur exécutif pour formuler des doléances, notamment l’acquisition de tracteurs et de matériel post-récolte afin d’améliorer leurs capacités de production et de transformation.



Appuyée par le Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR) et la SOCODEVI, l’ADC Ninnaba a mis à la disposition des producteurs cette année 190 tonnes de semences de riz de variété précoce dans le département de Kolda, 50 tonnes à Médina Yoro Foula, et 74 tonnes à Goudomp, dans la région de Sédhiou.



Créée en 2008, Ninnaba s’est imposée comme un acteur majeur dans la promotion de la riziculture dans le sud du pays. L’association regroupe aujourd’hui 3 200 producteurs répartis entre les régions de Kolda et de Sédhiou, avec pour ambition de soutenir l’État dans sa politique de souveraineté alimentaire et d’autosuffisance en riz.



« Notre objectif reste le même : contribuer à faire du Sénégal un pays autosuffisant en riz grâce à un accompagnement de proximité, des semences de qualité et des pratiques agricoles améliorées », a conclu M. Mané.



