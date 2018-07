​Candidature de Khalifa Sall à l'élection présidentielle de 2019 : Bamba Fall prévient

Depuis l’annonce de la candidature de Khalifa Sall pour l’élection présidentielle de 2019, les avis et analyses figent de partout. Politiciens, partisans, analystes, chacun a son mot à dire. Si certains pensent que c'est du "bluff", d'autre comme le maire de la Médina, ont salué la décision du maire de Dakar. Toutefois, Bamba Fall prévient que rien ne pourra entraver la validation de cette candidature.



«C’est une décision attendue, normale et très courageuse. Il (Khalifa Sall) voulait même le faire au tribunal devant le juge parce que ces juges qui sont actuellement en train de le juger, assisteront le 24 février à son installation au Palais de la République », déclare-t-il.



«C’est pourquoi, poursuit-il, cette décision a été juste du fait que la Cour d’Appel de Dakar a refusé d’exécuter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, ayant constaté que ces procédure sont entachées de violations, qu’elles sont sources de nullité, le président lui a tout refusé, c’est la raison pour laquelle il (le maire de la ville Dakar) a jugé nécessaire de ne plus traîner les pieds au tribunal».



Le maire de la Madina de révéler que : «depuis qu’on a commencé à annoncer la candidature de Khalifa Sall, le juge Demba Kandji a voulu accélérer la procédure pour le condamner en deuxième instance pour qu’au niveau de la Cour suprême, il puisse rapidement le condamner définitivement pour éviter sa candidature. Mais, c’est peine perdue», lance-t-il. sur Zik Fm.