​Cap Skirring: deux élèves du lycée Aline Sitoe Diatta d’Oussouye noyés lors d’une sortie à la plage

Un drame est survenu, le 17 juin 2026, sur la plage du Bar de la Mer, à Cap Skirring (sud), où deux élèves du lycée Aline Sitoe Diatta d’Oussouye ont perdu la vie par noyade, sous les yeux de leurs camarades.



Les victimes, des élèves en classe de Première L2, se baignaient avec un groupe d’une vingtaine de jeunes venus d’Oussouye pour une sortie de détente. Ce moment de détente a basculé dans la tragédie lorsque les deux adolescents ont été emportés par les vagues.



Malgré les tentatives de sauvetage menées par leurs camarades et des riverains présents sur les lieux, les deux jeunes n’ont pas pu être secourus à temps. Leurs corps n’ont pas pu être localisés malgré plusieurs heures de recherches entrepris par des sapeurs-pompiers ou des pêcheurs. D'après le journal Libération, les opérations de recherches pourraient reprendre, ce jeudi matin.



Interrogé, le censeur de l’établissement a tenu à préciser que son administration « n’a même pas été informée de ce déplacement des élèves ».



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie locale afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.