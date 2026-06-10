​Carburant impropre : la Gambie stoppe un navire suspect après son passage au Sénégal

Les autorités gambiennes ont empêché le déchargement du pétrolier « YASA ORION » après que des tests en laboratoire ont révélé que sa cargaison de carburant était « non conforme aux spécifications et impropre » à la consommation locale, selon des informations rapportées par VoiceGambia.



Alertées par les acteurs du secteur pétrolier, les autorités ont agi par mesure de précaution, le navire ayant, selon Momodou Hydara, président des Oil Marketing Companies (OMC), été préalablement refoulé du Sénégal.



« À leur arrivée, nous avons informé les autorités que le navire aurait été refoulé au Sénégal et que, dans ces conditions, il ne devait pas être autorisé à décharger ici. Ce qui n'est pas bon pour le Sénégal ne peut pas l'être pour la Gambie », a-t-il justifié pour expliquer la fermeté de cette décision.



Face à la menace que cette cargaison représentait pour les moteurs des véhicules, M. Hydara a salué la vigilance des autorités gambiennes qui ont contraint le navire à quitter les eaux nationales. .