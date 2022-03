​Carlos Queiroz, sélectionneur des Pharaons : « C’est une finale de Coupe du Monde pour l’Egypte »

Aphone depuis le début du regroupement des Pharaons, Carlos Queiroz est sorti de son mutisme jeudi. Il en a profité pour parler de cette double confrontation cruciale qui retient l’attention de toute l’Afrique, mais aussi du monde.



« Dieu merci, il n’y pas de blessures. Les garçons sont très motivés avec un esprit fantastique … Moi, les joueurs tout comme les supporters, je pense, savons que ce comme une finale de Coupe du Monde pour l’Egypte. C’est une opportunité pour qualifier l’équipe au Mondial », a déclaré le technicien portugais sur Time Sport.



« C’est pourquoi, les joueurs sont très motivés. Nous croyons en nous. Evidemment, ce ne sera pas un match facile, nous avons déjà constaté à quel point c’est difficile de jouer contre le Sénégal. Les fans doivent comprendre que c’est une double confrontation. La première mi-temps se joue au Caire, puis il y aura une autre au Sénégal », a poursuivi Carlos Queiroz.



Le technicien portugais a aussi lancé un appel aux 100 millions d’Egyptiens qu’ils espèrent à fond derrière leur équipe, vendredi. « Nous devons relever ce grand défi ensemble, non seulement nous, mais aussi les fans. Nous avons besoin que les 100 millions d’Egyptiens soient unis et aient le rythme cardiaque d’un seul homme. Nous devons essayer de remplir toutes les maisons et tous les points de vente de drapeaux égyptiens. Nous demandons à tous les parents de faire porter à leurs jeunes enfants le maillot du drapeau égyptien. Nous avons besoin de l’enthousiasme des fans et du soutien pendant tout le match », a-t-il conclu.