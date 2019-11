​Carnage financier à Star Oil: 5 milliards de F CFA portés disparus, la DIC saisie

Oumar Guèye, l’actionnaire principal de Star Oil, a porté plainte devant la Division des investigations criminelles (Dic). Pour cause, un rapport d’audit qui pointe la disparition miraculeuse de 5 milliards de F CFA des caisses.



Birahim Diop et Demba Diop Diagne, respectivement ancien Directeur général et de Directeur général adjoint de la société Star Oil ont été interrogés à plusieurs reprises à la Dic, suite à une plainte déposée par l’actionnaire principal de la société, Oumar Guèye qui affirme que 5 milliards de F CFA ont été détournés des caisses.



Un rapport d’audit, qui a mis en cause plusieurs errements financiers, révéle une bamboula financière sans précédent, livre Libération. Pour preuve, les comptes clients et fournisseurs, arrêtés chaque année de 2012 à 2017. D'après l'audit, ces comptes ont été grossièrement minorés à la grande surprise de l'actionnaire principal qui a découvert après celui 2018 que Star Oil détenait un compte client anormal débiteur et hautement risqué de 5.793.512.822 FCFA.