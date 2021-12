​Casamance: 8 coupeurs de troncs d’arbre arrêtés à Tendouck, un nouveau "Bofa Bayotte" redouté

Un second Boffa-Bayotte redouté avec l’agression de la forêt classée de Tendouck (région de Ziguinchor). Selon Iradio, 8 personnes qui coupaient des troncs d’arbre ont été arrêtées. Les populations réclament une enquête sur le pillage de cette forêt du département de Bignona.



Selon Yaya Diémé, président du comité APUA Karamba chargé de la protection de la forêt, « ils ont abattu 4 troncs d’arbres. Les arbres sont des caïlcédrats. Quand on était entrés, il y avait même un gars qui avait voulu nous couper avec sa machine. Ce qui veut dire que le problème de Boffa-Bayotte peut se reproduire ici », a-t-il renseigné.



Le comité trouve inadmissible cette situation qui se répète dans ce qui est considéré comme la dernière réserve forestière du blouff. « On considère cette affaire catastrophique et inadmissible parce que la protection de la forêt où nous avons installé un comité, a démarré en 2014. Le premier jour, on a fait cette saisie, en 2014, on avait trouvé plus d’une trentaine de troncs qui ont été abattus et c’est depuis lors qu’on a pris cette décision de protéger la forêt. Donc, ce que nous avons constaté aujourd’hui est que vraiment cette situation soit définitivement réglée », a-t-il dit.



Après avoir freiné les coupeurs de bois, Apua Karamba demande aux services des Eaux et forêts des éclaircissements sur le produit saisi. « Le produit qu’on avait saisi en 2014 a été vendu à tout le monde. Et c’était la vente aux enchères. Donc, il y avait une partie qui était venue pour la commune et une partie qui est venue pour l’APUA Karamba et l’autre partie est allée vers l’Etat. Mais cette fois-ci, ça ne s’est pas passé comme ça. Nous, on ne sait pas, on se pose la question pourquoi ils se sont précipités, les agents des forêts à évacuer le produit. Nous demandons à l’Etat de nous éclaircir sur ça », se questionne-t-il.



Ainsi, les populations de Tendouck exigent l’ouverture d’une enquête sur le pillage de la forêt pour situer les responsabilités afin de punir sévèrement les malfaiteurs.