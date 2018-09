​Ce couple de Japonais est le plus vieux du monde et dévoile le secret de sa longévité

L’espérance de vie au Japon fait que les centenaires se multiplient. C’est donc au pays du Soleil levant que le Guinness Book a déniché le plus vieux couple du monde.



Masao Matsumoto, 108 ans, et sa femme Miyako Sonoda, 100 ans, forment le plus vieux couple du monde. Avec leurs 208 ans combinés et leurs 80 années de mariage (depuis octobre 1937), ils ont reçu la visite du Guinness Book des records.



«Je suis si contente. Je remercie ma patience, vraiment», plaisante Miyako pour justifier d’avoir supporté son mari si longtemps.



Le couple n’a pas fait de cérémonie à l’époque du mariage, car le Japon s’apprêtait à entrer en guerre. Masao a d’ailleurs été envoyé au front, rapporte l’agence Reuters qui a rencontré les deux Japonais.



Leur union a accouché d’une grande famille: ils ont eu 5 filles, 13 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants.



Le record absolu du plus vieux couple appartient toujours aux Norvégiens Karl et Gurdren Dolven, qui avaient ensemble 210 ans lorsque Gurdren est décédée, en 2004.