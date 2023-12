​Ce que compte faire le Real Madrid pour Mbappé, selon la presse espagnole

Le média espagnol Relevo dévoile ce vendredi le plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG est en fin de contrat en juin prochain. Et contrairement à ce que laissait penser la communication (stratégique) du club madrilène ces dernières semaines, le Real n'a pas abandonné l'idée de le faire signer. Les dernières sorties dans la presse espagnole, et le communiqué début novembre niant des négociations, était en fait destiné à ne surtout pas être accusé d'enfreindre les règles de la Fifa. Le tout malgré une prolongation parisienne du joueur qui avait été mal vécue en 2022.



Le plan serait donc le suivant: faire une offre à Kylian Mbappé dans le premier semestre 2024, pour que le champion du monde puisse arriver très vite au moment de la fin de son contrat au PSG. L'idée est de faire une offre, très importante, à prendre ou à laisser, comme dans un passé récent pour Jude Bellingham par exemple. Le Real retoquera les demandes jugées farfelues ou inadaptées.



Le club madrilène semble rappeler, en off, que l'arrivée de Mbappé n'est pas un indispensable non plus, même si elle est désirée, et que le Real pourrait se permettre de faire avec Endrick (qui arrivera en juillet), Rodrygo et Vinicius.