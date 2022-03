​Ceferin exaspéré par le potentiel retour de la Super League: il accuse le Barça, le Real Madrid et la Juventus d’utiliser la guerre en Ukraine

Au mois d'octobre dernier, les annonces des grands clubs européens avaient fait l'effet d'une bombe. Le projet Super League lancé par douze clubs avait provoqué un séisme. Rapidement étouffé par le tour de vis de l'UEFA et les craintes des grands clubs. Trois seulement ont continué de résister, le Barça, le Real Madrid et la Juventus Turin.



Le projet initial a néanmoins été très vite tué dans l'œuf, mais celui-ci pourrait connaître un rebond spectaculaire. En effet, le media espagnol Voz Populi annonce qu'Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin, devrait annoncer ce jeudi un nouveau projet Super League, avec un format renégocié, notamment via une Ligue ouverte.



En attendant de voir les contours de ce nouveau projet, l'UEFA n'a pas mis longtemps à taper du poing sur la table, via son président Alexander Ceferin qui s'exprimait justement ce matin. « J'en ai marre de parler de ce projet non footballistique. D'abord lancé sans bon sens en pleine pandémie. Maintenant, ils planifient un autre projet en temps de guerre, ils vivent dans un monde parallèle », a d'abord lâché Ceferin. Avant de produire un argument plus osé. « Pour eux, les fans sont des clients. Pour nous, les fans sont des fans », a assuré le président de l'UEFA, ce qui ne manque pas de faire bondir sur les réseaux sociaux.