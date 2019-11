​Célébration de la Toussaint : une fête qui magnifie la vie et l’œuvre des saints dans le christ

La Toussaint, c’est la fête de tous les Saints. C’est une manière d’expliquer que les Chrétiens appartiennent à une grande chaîne de croyants. On croit souvent que la Toussaint, c’est la fête des morts au cours de laquelle on va fleurir les tombes. Il n’en n’est rien, selon le père Mexan Sagnan. Car, dit-il : « La fête des morts, c’est le lendemain de la Toussaint ! ».



« Comme le nom même le dit, Toussaint : la fête de tous les saints. Chaque premier novembre, nous célébrons la fête de tous les saints. Souvent, les gens confondent Toussaint et la fête des morts. Le jour de la Toussaint, nous célébrons les saints en général. Et le 2 novembre nous célébrons la commémoration des fidèles défunts. C'est-à-dire ceux qui nous ont quittés. En fait, le 2 novembre, c’est le jour où les chrétiens se rappellent, ou se souviennent de ceux qui sont partis », précise le père Mexan Sagnan.