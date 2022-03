​Célébration des 40 ans à la Police nationale : les femmes représentent 9,18 % des effectifs (ministre de l'Intérieur)

Après un panel sur le thème : "40 ans de présence de la femme au sein de la Police nationale : bilan et perspectives". La journée de ce jeudi a été également marquée par le vernissage d’une exposition sur les pionnières et les femmes en activité, ainsi que par le lancement d’un film documentaire sur les femmes pionnières. Cette fête sera clôturée en beauté demain, vendredi, « avec l’auteur-compositeur Youssou Ndour qui animera un dîner de gala à partir de 19 heures 30 minutes, à l’École nationale de Police » a indiqué le bureau des relations publiques de la Police nationale.

La Police Nationale sénégalaise célèbre ce jeudi et vendredi ses 40 ans de présence des femmes en son sein. La cérémonie a eu lieu sous la présidence de Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l’Intérieur qui soutient qu’en ce jour, en termes de pourcentage les femmes représentent 9,18 % des effectifs. Selon le Commissaire Codou Camara, cinq (5) promotions des femmes policières, leaders dans leur domaine, participés activement aux opérations de maintien de la paix. Cette cérémonie d’honneur aux femmes dans la police nationale a été célébrée sous le thème : « 40 ans de présence des femmes dans la police : bilan et perspective ».« Il y a 40 ans avec un bilan fort élogieux de présence des femmes dans la police nationale. Ce qui a été le premier acté pour ouvrir la voie de la présence des femmes dans bien d’autres corps avec les succès enregistrés au cours des années. C’est à travers la loi 81-63 du 24 novembre 1981 que par une volonté expresse le Sénégal à travers son Etat a décidé d’ouvrir à la première promotion de femmes dans cette institution qui est la police dans la vie d’une république. C’est en 1982 que pour la première fois, on a enregistré l’introduction de commissaire de police au sein de cette institution. En ce jour, en termes de pourcentage, les femmes représentent 9,18 % des effectifs. Mais au regard de l’importance du rôle que vous jouez dans la police, ont est même tenté de croire que ce taux est largement dépassé. Parce qu’il y a la quantité dans tout, mais aussi la qualité. Le Sénégal est classé parmi les cinq (5) premiers pays contributeur de femmes en matière d’opération de maintien de la paix », a déclaré Antoine Félix Abdoulaye Diome.« L’adoption de la loi 95-63 du 24 novembre 1995, relative au statut du personnel de la police nationale a permis d’attribuer la première promotion de 9 femmes cadre dont 5 officiers, 4 inspecteurs de police qui coïncide ainsi avec la 16e promotion. Cette initiative a été renouvelée en 1982 avec le recrutement des deux premières femmes Commissaire, deux officiers de police, 4 inspecteurs de police avec la 17e promotion. Il s’en est suivi la 18e promotion avec 2 commissaires et 4 inspecteurs de police. La 20e aura la particularité d’accueillir la première femme gardien de la paix et un inspecteur de police. Enfin, la 21e promotion avec 9 gardiens de la paix », a indiqué Commissaire Codou Camara Présidente de l’Association des Pionniers de la Police Sénégalaise (APPS).Selon elle, « la plupart d’entre eux sont des leaders dans leur domaine et participés activement aux opérations de maintien de la paix ».Une occasion pour le Commissaire Bintou Guissé, de revenir sur le thème retenu pour la célébration de cette cérémonie d’honneur aux femmes dans la police nationale : « Le thème choisi pour cette première édition, 40 ans de présence des femmes dans la police : bilan et perspective est assez illustratif. Elle témoigne de la bonne intégration des femmes qui selon elle, résulte de la conjugaison de la volonté étatique à celle des autorités de la police consciente de la valeur ajouté des femmes dans la réussite de leur mission au niveau interne et international ».« Nous sommes en train de marquer nos 40 ans de présence dans la police, je veux dire la femme. C’est une fierté pour nous aujourd’hui. Je ne dirais pas que les femmes sont plus serviables, mais elles sont beaucoup sollicitées pour effectuer certaines tâches dans le cadre de leur exercice », a indiqué avec fierté Éliane Corine Coly, policière de la 41ème promo en service à la Direction des Ressources Humaine (DRH) de la police.Abondant dans le même sens, sa promotionnelle Anne Marie Ndione, agent de police ne cache pas ses sentiments. Elle soutient que la police nationale "a accueilli de fort belle manière la gent féminine". « Aujourd’hui, c’est un sentiment de fierté qui nous anime. Cette journée des 40 ans de la présence des femmes dans la police nationale organisée à notre honneur, montre une fois de plus que nous sommes considérées dans la police. Une des dames a été nommée Directrice Générale de la Police Nationale (DGPN), Commissaire Divisionnaire de Classe exceptionnelle, Anna Sémou Faye, c’est une fierté pour nous. Nous allons davantage marquer notre présence », a indiqué l’agent en service au Commissariat de la Médina.L’agent Jeanette Ndéky en service à la police technique scientifique, Amy Nguet, en service à la DRH, de la police, issu de la même promotion, ont tous magnifié cette journée. « J’exhorte les jeunes femmes à doubler d’effort, se mettre au travail pour que cela puisse être une réussite, un défi pour les femmes. Car le travail bien fait n’est jamais perdu. Nous sommes ravies d’être là aujourd’hui pour célébrer ces 40 ans dans la police », note Amy Nguet.