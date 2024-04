​Centre de transfusion sanguine : les prestataires de service annoncent une grève illimitée à partir de lundi prochain

Le collectif des prestataires de service du Centre de transfusion sanguine ne compte pas baisser les bras. En sit-in ce mercredi, ils ont annoncé une grève illimitée à partir de lundi prochain. Les prestataires de service chargés des collectes mobiles dudit centre réclament quatre mois de salaire. Ils ont aussi abordé entre autres revendications les conditions de travail difficiles et les défis auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions.



« Nous collectif de prestation des services du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) avions tenu un sit-in suivi de grève pour faire part aux populations les conditions dérisoires de travail que nous endurons au CNTS et dont nous pouvons citer le compte-rendu de la rencontre avec le Directeur du CNTS qui jusqu’à ce jour n’a rien donné de concret, que des promesses, avec plus de 4 mois de salaires toujours impayés », a déclaré El hadji Malick Gueye, prestataire de service au niveau de la CNTS et porte-parole du jour.



Après avoir annoncé les recommandations et revendications pour améliorer les conditions de travail des prestataires, le laborantin contrôleur qualité à la CNTS interpelle le Premier ministre et le chef de l’Etat.



« Nous avons décidé à partir de lundi (29 avril), d’entamer une grève illimitée. Nous n’allons plus faire de collecte. Toutes les conséquences qui suivront, nous en tiendrons les autorités compétentes pour responsable », a prévenu El hadji Malick Gueye.