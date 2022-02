​Cérémonie d’honorer aux lions: le téléphone de Kalidou Koulibaly emporté

Le téléphone de Kalidou Koulibaly capitaine des lions du Sénégal a été volé devant le Palais, mardi soir lors de la cérémonie organisée pour honorer les "Lions" du Sénégal, Champions d'Afrique 2021. De drôles d'individus qui se sont invités à la fête. En effet, après la cérémonie, les joueurs et la délégation officielle de la FSF devaient s'entretenir avec le Chef de l'Etat au Palais. Kalidou Koulibaly, téléphone à la main, immortalisait les derniers instants d'une soirée de gloire, c’est là que son téléphone a été emporté au milieu de la foule.



Il crie d'une voix : « Mon téléphone. Mon téléphone ». Aussitôt, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les éléments de la gendarmerie préposés à la sécurité des personnes et des biens, entrent en jeu. Un périmètre de sécurité est dressé avec des barrières. On parvient à immobiliser ceux qui étaient là. Une fouille minutieuse s'effectue. Pendant des minutes, la stratégie pour retrouver le téléphone s'avère vaine. Le voleur a disparu avec le portable comme une poudre d’escampette. Sans doute, même si la traque est lancée, rapporte nos confrères de « Libération ».



Pour rappel, après la ferveur du jour de la finale et l’accueil chaleureux, lundi, les "Lions" ont été fêtés hier mardi par la nation toute entière. Devant le palais de la République, les joueurs du Sénégal, Champions d'Afrique 2021, ont reçu des primes exceptionnelles de 50.000.000 F CFA, 2 terrains (250m2 à Dakar, 500m2 à Diamniadio), et des distinctions élevé au rang d'Officier de l'Ordre nationale du Lion.