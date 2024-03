​Cérémonie d’investiture : Macky organise pour Diomaye et démarche un invité-surprise

Le tout nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son acolyte Ousmane Sonko

ont rencontré le Président sortant Macky Sall, ce jeudi, au palais présidentiel. L’échange des poignées de mains, le sourire…démontre la relation de convivialité de Macky et de Bassirou Diomaye Faye.



D’après L’Observateur, ce dernier a été invité par le Président Sall à une séance de travail à la

Présidence de la République en vue de préparer la passation de pouvoir prévue le 2 avril prochain.

Selon le journal, « lors de cette rencontre, les deux hommes ont discuté en profondeur des grands

dossiers de l’Etat, ainsi que de la prestation de serment et de passation de service ». Ensuite, Macky

Sall s’est mué en chef de protocole de son successeur qu’il compte accompagner.



Pour rehausser la cérémonie de prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye prévue au Palais

des expositions, le Président Sall a invité ses pairs de la Communauté économique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Président de la Mauritanie. Mais, selon l’Obs, Macky Sall cherche

à donner à la cérémonie un cachet particulier. L’on souffle qu’il est en train de démarcher un invité

qui devrait être la grande surprise de l’évènement.