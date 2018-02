​Ces pays où la Saint-Valentin est interdite

Si vous tremblez à l'approche des fleurs, chocolats et cartes de la Saint-Valentin, la solution est peut-être l'exil. Dans plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient, la fête qui réunit les amoureux le 14 février est plutôt mal vue, voire carrément interdite.



Le Pakistan

Au Pakistan par exemple, une décision de la Haute cour d'Islamabad de 2017 interdit les festivités publiques de la Saint-Valentin. Une décision rappelée début février par l'autorité pakistanaise de régulation des médias, qui enjoint à ne pas en faire de publicité. Dans ce pays musulman qui reste très conservateur, la Saint-Valentin est perçue comme une célébration de "l'immoralité, la nudité et l'indécence".



S'il existe plusieurs histoires pour expliquer l'origine de cette célébration, la Saint-Valentin reste par ailleurs fortement marquée par la tradition catholique.



L'Arabie saoudite

En Arabie Saoudite, où les interactions publiques entres hommes et femmes sont mal vues, il est interdit depuis plusieurs années de porter du rouge le jour de la Saint-Valentin, ainsi que de vendre et d'acheter des produits en rapport avec la fête: chocolats, nounours, roses… L'année dernière, plusieurs magasins ont néanmoins été en mesure d'en vendre sans être inquiétés.



L'Iran

Même son de cloches en Iran, où s'il est demandé aux commerces d'empêcher la tenue de la fête, cela n'empêche pas les Iraniens de la célébrer discrètement, précisait un journaliste à France 24 en 2015.



L'Indonésie

En Indonésie, les autorités musulmanes ont interdit la Saint-Valentin en 2012, arguant qu'elle était contraire aux valeurs et enseignements de l'islam. Dans plusieurs provinces, dont celle d'Aceh où s'applique la charia, plusieurs établissements scolaires ont notamment reçu l'ordre l'année dernière d'interdire à leurs étudiants de fêter la Saint-Valentin.



Par endroits, la police a même effectué des raids dans des boutiques pour interdire la vente de contraceptifs aux adolescents. Néanmoins, l'Indonésie est un pays laïc et une grande majorité d'habitants pratiquent un islam modéré qui ne suit pas ces interdits.



La Malaisie

En Malaisie, la situation n'est guère plus reluisante pour Cupidon, accusé entre autres de promouvoir l'amour hors mariage. En 2005, une fatwa a marqué le début d'une lutte sans merci contre la Saint-Valentin, menant jusqu'à des raids de la police des mœurs dans des hôtels pour arrêter des couples de musulmans non-mariés. En 2011, près de cent personnes avaient été arrêtées le 14 février.



Ces interdictions ne sont pourtant pas l'apanage d'un islam conservateur. Il y a quelques années, les autorités de la ville russe de Belgorod ont empêché par décret de célébrer la Saint-Valentin, qui allait "à l'encontre des traditions culturelles russes" - tout comme Halloween. La fête avait été remplacée par le jour de "la jeunesse orthodoxe".