​Champions League des Sénégalais : Sadio défie l’Atlético, Gana et Diallo face à Leipzig

Liverpool de Sadio Mané veut poursuivre sur sa lancée face à l’Atlético Madrid. Ce sera l’occasion pour l’international sénégalais de faire trembler une nouvelle fois les filets. Auteur de 20 buts en Ligue des Champions, Mané semble inarrêtable depuis quelques semaines, en sélection comme en Premier League.Le week-end dernier, il a marqué son 100ème but dans le championnat anglais.



Dans le même groupe, l’AC Milan de Fodé Ballo Touré se déplace à Porto pour tenter d’enregistrer son premier succès de la saison en Ligue des champions. Le latéral gauche sénégalais profite de l’absence du Français Theo Hernandez (positif à la Covid-19) pour gagner du temps de jeu. Fodé Ballo Touré devrait être titulaire, ce mardi à Porto, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Dans le groupe A, le Paris saint Germain d’Abdou Diallo et d’Idrissa Gana Guèye accueille les Allemands de Leipzig. Lors de la précédente journée, le milieu de terrain sénégalais avait marqué un magnifique but au Parc des Princes face à Manchester City. Gana Guèye a inscrit 3 buts en 6 matchs en Ligue 1.