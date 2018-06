​Changement climatique : les maires de Pikine et Guédiawaye envisagent un autre paradigme

Plus de 50 participants se sont rencontrés, ce lundi à Dakar pour échanger avec les maires des communes de Pikine et Guédiawaye sur la mise en œuvre de la composite 2 de la Planification intercommunale sensible aux changements climatiques à l’énergie (PICEP). Cette convention des maires en Afrique Subsaharienne a été lancée il y a 2 ans, dans l’objectif d’améliorer la capacité des villes à fournir des services suffisants et durables aux populations. Et plus spécifiquement d’améliorer la capacité en matière de planification urbaine.



Selon le représentant du bureau de la convention des maires d’Afrique subsaharienne, « l’enjeu de taille lié à l’intercommunalité, c’est justement cette possibilité de mutualiser les efforts et les ressources. Nous sommes dans un contexte où il faut trouver les mécanismes pour mutualiser les efforts, participer dans la planification, la mise en œuvre d’options d’adaptation d’atténuation au changement climatique ».



Le programme de mise en œuvre de cet engagement communautaire, a été porté par les élus des collectivités territoriales des deux villes de Pikine et de Guédiawaye.



Pour le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, «les attentes de la ville de Pikine dans un premier temps, c’est une sensibilisation des populations sur les effets du changement climatique qui viennent frapper la ville de Pikine sur ses côtes, mais aussi sur les inondations que nous avions vécues, mais également nous préparer à avoir un plan énergie qui nous permettra demain à partir des fonds verts, de pouvoir lever un financement qui peut nous accompagner sur l’effet des changements climatiques ».