​Chants en faveur de Sonko au concert de Youssou Ndour au Chatelet: « plusieurs personnes en garde à vue à Paris », selon Juan Branco

L’avocat de Ousmane Sonko, Juan Branco, a affirmé que , «plusieurs personnes sont actuellement en garde à vue depuis près de 24 heures pour avoir chanté «Libérez Sonko » lors d'un concert de Youssou Ndour » qui avait eu lieu mercredi. D'après Branco, «après les entretiens ahurissants de TV5 à Guy Marius Sagna et de France 24/Rfi à Macky Sall, l'arrestation du militant Kayz Fof Tv à Paris, l'alignement de l'axe Paris/Dakar dans la répression et la destruction de la démocratie sénégalaise apparaît complet et définitif».



L’avocat d'ajouter qu’« au cours de ces procédures, les manifestants parfaitement pacifiques ont été interrogés sur leur soutien à l’opposition sénégalaise et leurs téléphones ont été fouillés ».