​Charretier tué par son ami pour 200 FCFA: les effroyables secrets de l’enquête

Cheikh Moustapha Guèye, charretier de 20 ans, a été poignardé à mort par son ami, pour une modique somme de 200 Fcfa. Le peintre Aliou Faye, interpellé sous le régime de la garde-à- vue à la Brigade spéciale de Touba, a fait des aveux renversants sur procès-verbal.



« Je lui avais prêté la somme de 200 Fcfa à sa demande. Et le lendemain, j’ai retrouvé Moustapha Gueye au niveau de l’arrêt des charrettes pour lui demander de me rembourser mon argent. Mais ce dernier m’a fait savoir, avec un ton arrogant, qu’il ne va pas me payer sans la présence des témoins », raconte le peintre.



Ainsi une dispute a éclaté et au cours de leur altercation, les deux protagonistes ont été séparés par de bonnes volontés. Déterminé à recevoir son dû (200 Fcfa), Aliou Faye s’est procuré discrètement un couteau avant de le cacher sous ses habits. Ce dernier a surpris Cheikh Moustapha Gueye et lui plante plusieurs coups de couteau avant l’intervention des occupants des lieux. Gisant dans une mare de sang, le charretier a été évacué à l’hôpital Matlaboul Fawzayni où il a perdu l’âme, le même jour, rapporte « Source A ».



Interrogé sur les circonstances du crime, le présumé assassin s’est dédouané arguant que le défunt était armé d’un couteau lors de la bagarre et lui a poignardé en premier. Mais le certificat de genre de mort prouve que le peintre avait déjà prémédité son acte.



Selon « Source A », le document médical révèle que le décès du charretier de 25 ans est dû à un traumatisme ouvert du thorax par un objet tranchant et piquant, constat des plaies multiples au niveau de la face postérieure du thorax avec hémorragie gauche abondance compliqué de choc hémorragie.