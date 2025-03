​Charte pour la Paix : l’ONG-3D et le COSCE prônent une gouvernance démocratique inclusive et pacifique

« La paix, c’est une quête perpétuelle »



Vincent Désiré Mendy, Conseil technique du Directeur général (DG) des élections, a fait par des objectifs de la Dge dans cette quête de la paix. "Cette initiative arrive à point nommé. Parce qu'un des objectifs du Directeur général des élections M. Biram Sène, c’est la consolidation et l’amélioration de la démocratie sénégalaise. Et aujourd’hui en entendant parler de la charte de la paix, ça nous réconforte : Souvent, les gens ont tendance à penser que la paix, on en a besoin uniquement qu’en période d’élection alors que ce n’est pas le cas».



Il a ajouté que : « La paix, c’est une quête perpétuelle aussi bien en période d’élection qu’en période où il n’y a pas d’élection. Surtout en cette période, ou nous sommes dans une phase de révision ordinaire. Donc, il faudrait faire comme l’a rappelé le professeur Babacar Gueye, il faut anticiper pour ne pas dormir sur nos lauriers ».



M. Mendy d'informer que la Dge : « adhère parfaitement à cette idée de faire une charte de la paix qui va engendrer, mais qui va englober la paix dans son grand P. Et non la paix uniquement en période électorale. Les violences électorales sont juste un petit élément de l’ensemble. Donc il faudrait anticiper, aller en amont travailler avec la méthode d'action inclure tout le monde afin d'écouter tout le monde et de sortir le meilleur de tout le monde pour construire et mettre sur pied les jalons ».



Pour William Mathieu, chef du service politique à l'Ambassade du Royaume-Uni à Dakar, la société civile sénégalaise est un élément clé de la bonne gouvernance. D'où, selon lui, l'intérêt de l'engagement du Royaume-Uni à soutenir l'initiative de la COSCE. « La démocratie et la bonne gouvernance sont une priorité commune au Royaume-Uni et au Sénégal", a-t-il estimé. Avant d'ajouter : « la société civile sénégalaise est un élément clé de la bonne gouvernance ».



Il faut dire que le Sénégal, malgré sa stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, a été marqué par des crises politiques, souvent liées à la violence et aux tensions pendant les périodes électorales. Les événements tragiques survenus lors des élections précédentes ont mis en évidence la fragilité du processus électoral et ont entraîné des pertes humaines et des divisions sociales. Il est essentiel de garantir la non-violence et de gérer les tensions politiques.



La « Charte pour la paix » est une approche fondamentale pour garantir la paix sociale et la stabilité démocratique, en particulier pendant les phases électorales.

Des organisations de la société civile notamment le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), l'Ong 3D et la Direction générale des élections (Dge) se sont réunis ce jeudi, à Dakar. Un atelier au cours duquel, ils ont élaboré une charte pour la paix, en promouvant l'engagement collectif pour une gouvernance démocratique inclusive et pacifique.Prenant la parole, Professeur Babacar Gueye, président du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), a plaidé pour l'éradication de la violence et pour que la paix soit irréversible. « Nous sortons d’un cycle électoral qui a été marqué par des violences, par une tension et nous avons réussi à surmonter ces violences. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de violence et que la paix est irréversible. Ce que nous voulons, c’est de faire en sorte que la paix soit irréversible. Et pour ce faire, nous passerons nécessairement par un renforcement de notre démocratie. Pour arriver progressivement à une véritable culture de la paix. Alors à ce moment-là, on pourra dire que cette paix-là, est irréversible », a-t-il déclaré.