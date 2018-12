​Chaude matinée à Ziguinchor : les étudiants renvoyés des écoles privées ont brûlé 'les rues"

Ça a chauffé ce lundi matin dans la région de Ziguinchor. Les étudiants renvoyés des Universtés et écoles privées du supérieur à cause de la dette que l’Etat doit à ces dernières ( à hauteur de 13 milliards de F Cfa) ont envahi les rues ce lundi pour vider leur colère.



Les manifestants ont perturbé tout le système dans cette localité en délogeant la quasi totalité des écoles. Ils ont brulé des pneus et érigé des baricades avant d’être dispaersés par la police.



Selon la Rfm, certains d’entre eux ont été arrêtés. Ces étudiants qui ne comptent pas s’arrêter à ce jour préviennent d’aller plus loin si rien n’est fait d’ici là. «Si cela vaut de mourir, on va mourir. On est fatigué, le gouernement ne nous considère pas, nous les étudiants orientés dans le privé.