​Chavirement d’embarcation au Sud: le bilan est de cinq morts et plusieurs personnes secourues

Cinq morts et plusieurs personnes secourues, c’est le bilan de la recherche qui a pris fin aujourd’hui, après le chavirement d’embarcation au Sud du Sénégal, selon l’Association des pêcheurs d’Elinkine.



Certains des personnes secourues sont dans un "état psychologique difficile" », affirme le président de cette association, Seyni Keita, qui appelle "l’aide des psychiatres", sur les ondes de la Rfm.



« Quand on leur demande ce qui s’est passé, ils expliquent un peu et se mettent à pleurer, cela veut dire qu’il y a quelque chose qu’ils ne peuvent pas expliquer », dit-il.



En ce qui concerne les dégâts matériels, des filets et des moteurs, le président les a évalués à une vingtaine de millions de Fcfa par pirogue.