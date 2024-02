​Chavirement d’une pirogue au Cap-Skiring : la restitution des corps prévue ce jeudi

Au Cap-Skiring ( sud) , c’est la consternation chez les responsables des organisations locales de pêche suite au décès de quatre (4) pêcheurs dans le chavirement d’une pirogue. La restitution de ces corps est prévue ce jeudi matin en présence de leurs proches. Face à la réticence notée sur le respect des règles primaires de sécurité, les responsables du quai de pêche ont décidé d’accentuer la sensibilité.



Les recherches ont été stoppées après plusieurs jours de fouille en mer suite au chavirement de la pirogue qui a fait quatre morts et près de 5 rescapés. C’est ce matin que les corps des pêcheurs seront remis à leurs proches à Oussouye informe Madiara Lahoune président de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux section Cap-Skiring.



« Les parents qui ont perdu leurs proches durant cet accident, converse vers Oussouye où la restitution des corps est prévu ce matin. Ils sont tous originaires du Saloum et de Touba », informe Madiara Lahoune.



Les responsables des accords de pêche soutiennent que les accidents sont le fruit du non-respect du protocole et consigne de sécurité. « Mais le cap sera maintenu dans la campagne de sensibilisation pour éviter de pareilles situations », note le président du quai de pêche de Cap-Skiring Prosperre Badiane au micro de la RFM.