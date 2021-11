​Cheikh Ahmed Tidiane Sow accuse son neveu d’avoir volé le mouton de sa mère et lui donne un coup de couteau mortel

C’est dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 que David Mouhamed Seck, à l'issue d'une altercation, avait fendu les lèvres de son oncle d'un coup de tête. Car, il a été accusé par celui-ci d'avoir volé le mouton de sa mère. Toutefois, le vieux qui n'avait pas digéré ce revers qu'il venait d'essuyer voulait coûte que coûte en découdre avec son neveu. Ainsi, muni d'un couteau de cuisine, il est allé s'asseoir sur des briques qui étaient entreposées quelque part dans la concession à Médina.



Et lorsque le neveu est sorti de l'une des chambres, il a bondi sur lui avant de lui asséner mortellement un coup de couteau dans la cage thoracique. La victime s'est mise à crier qu’Ahmed Tidiane Sow venait de lui donner un coup de poignard. Un des occupants du domicile du nom de Pape Gora Diakhaté, depuis les toilettes où il se trouvait, a entendu le bruit. Et lorsqu’il est sorti pour s’enquérir de la situation, il a vu que le défunt était accolé à l'accusé. En plus de ça, le témoin avait constaté que le vieux tenait un couteau et avait la poitrine ensanglantée. Il parvient à désarmer l'accusé, qui a de justesse été sauvé d'un lynchage par les limiers venus l'exfiltrer et qui l'ont conduit au poste.



David Mouhamded Seck a été acheminé à l'hôpital, mais malheureusement, il a fini par succomber à ses blessures au cours de son évacuation.



Devant le juge d'instruction, les enquêteurs de la Sûreté urbaine et la police, Cheikh Ahmed Tidiane Sow avait reconnu les faits tout en expliquant qu'il n'avait aucune intention de donner la mort à son neveu. Mais hier mercredi, devant la Chambre criminelle de Dakar, le vieil homme marié à une épouse et père de 4 enfants, a non seulement nié les faits, mais il a indiqué avoir appris le décès de la victime lorsqu'il se trouvait à la police centrale. Inculpé pour des faits d'assassinat, Cheikh Ahmed Tidiane Sow croupit depuis 4 ans en prison.



Interrogé alors sur l'état dans lequel il se trouvait au moment des faits, le prévenu a révélé : « Ce jour-là, j'avais bu un 1/4 de gin, mais j'étais lucide et je savais ce que je faisais ». Sollicitant la peine de 20 ans de réclusion criminelle contre lui, le procureur a indiqué qu'il y avait une intention manifeste de donner la mort. Pour la défense, Me Abdoulaye Tall a invité la Chambre à retenir qu'il y a eu une bagarre dans cette affaire.



Délibéré le 1 décembre prochain.