​Cheikh Ahmed Tidiane Youm: L’Union des magistrats « veut d’une justice où règne la transparence »

Le secrétaire à la presse de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Cheikh Ahmed Tidiane Youm s’est confié à « L’As », lors de l’atelier de partage avec la société civile qui s’est tenu le 10 septembre. M. Youm a saisi cette occasion pour évoquer les attentes de l’Ums du gouvernement.



« L’Union des magistrats du Sénégal reste convaincue que l’indépendance de la Justice au Sénégal, qu’elle considère comme une priorité, nécessite une véritable réforme en profondeur du système et un changement de paradigme. Nous voulons d’une Justice où règne la transparence et l’équité, le culte du mérite et de l’excellence, a soutenu M. Youm.



Pour lui, « c’est le moyen le plus sûr d’avoir une justice à la fois indépendante et performante », tout en précisant que « cet avis est partagé par l’essentiel des magistrats et autres acteurs de la Justice ».



Cheikh Ahmed Tidiane Youm a reconnu qu’il y a eu des avancées au niveau de la Justice. Et l’Ums prévoit un autre colloque en début novembre à l’endroit des acteurs impliqués dans le processus électoral, dans le cadre de la présidentielle 2019.