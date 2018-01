​Cheikh Bakhoum : « nous avons un objectif de reprendre la mairie de Grand-Yoff et… »

Le directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum a un seul objectif. C’est de détrôner Khalifa Sall en prison et jusque-là maître à Grand-Yoff. Face à la presse ce samedi, le responsable de l'APR à Grand-Yoff s'explique : « aujourd’hui, nous voulons récupérer la commune qui est aujourd’hui mal gérée, et nous savons que Grand-Yoff mérite mieux que ce qui s’y passe actuellement. Les travaux que nous avons faits depuis 2014 au sortir de la défaite vont nous permettre d’arriver à reprendre la mairie. Tout ce que nous voulons, c’est sortir Grand-Yoff du gouffre ».



Poursuivant, M. Bakhoum d’ajouter que les ‘’Apéristes’’ de Grand-Yoff ne vont pas se laisser distraire par des gens qui «n’ont aucun programme et qui ne font que parler tout le temps».



Et d'ajouter : «nous allons surtout faire comprendre aux populations que beaucoup de perspectives se dessinent en plus de la consolidation des acquis. C’est justement une manière de leur faire comprendre que c’est avec le chef de l’Etat que les populations vont sortir de la pauvreté dès 2035 et il faudrait que les Sénégalais se mobilisent », lance-t-il.



Avant de conclure « le Plan Sénégal émergent travaille dans cette dynamique et il faut noter que nous avons eu des régimes qui ont fait plus de 20 ans sans pouvoir nous sortir du gouffre ».