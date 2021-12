​Cheikh Tidiane Gadio : « le poste de PM est un outil de travail qui permet au président de la République d’améliorer sa gouvernance »

Pour défendre le bien-fondé de la restauration du poste de Premier ministre par le chef de l’Etat, le député de la majorité, Cheikh Tidiane Gadio, a indiqué que ledit poste est un instrument qui permet au chef de l’Etat à mieux faire fonctionner son gouvernement.

« Le poste de Premier ministre n’est pas une institution constitutionnelle au Sénégal. Si vous regardez les Institutions de la République, on ne cite pas le Premier Ministre. Donc, c’est un outil de travail, c’est un instrument que peut utiliser le président de la République élu pour améliorer sa gouvernance pour mieux faire fonctionner son gouvernement », a dit Cheikh Tidiane Gadio.



« S’il pense prendre contact direct et travailler lui-même, je pense qu’il faut lui donner cette chance et c’est lui-même qui est revenu pour nous faire cette nouvelle proposition et j’estime globalement que c’est une bonne chose », a ajouté le vice-président de l'Assemblée nationale.