​Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss et Diao Balde : Focus sur les trois « Lions » libre de tout contrat

Etre vainqueur de la plus prestigieuse compétition africaine ne garantit forcement pas une certaine exposition. Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss et Keita Balde en sont les exemples. Libres de tout contrat, ces trois champions d’Afrique n’ont toujours pas trouvé preneur, alors que quelques grands championnats européens démarrent dans quelques jours.



Les trois joueurs qui font office de cadres dans la Tanière pourraient prendre la destination de la Turquie pour se relancer. Les « Lions » auront plus de temps de jeu pour pouvoir se relancer et d’aller à la Coupe du monde Qatar 2022.



Le meilleur latéral gauche de la CAN 2022 est à la recherche d’un club depuis la fin de son bail avec Nancy (National 1), le 30 juin dernier. Saliou Ciss tarde à trouver un club. A 32 ans, il pourrait déposer ses baluchons dans le championnat turc, où il est régulièrement annoncé depuis le début du mercato, sans toutefois une réelle avancée.



Cheikhou Kouyaté vers la Turquie



Un mois après la fin du contrat qui le liait avec Crystal Palace. Cheikhou Kouyaté n’a pas encore signé dans un club. Le milieu de terrain des « Lions » ne devraient pas manquer de prétendants au vu de son parcours et de son expérience riche de 258 matchs de Premier League en huit saisons.



Malgré ses faits d’armes, Kouyaté tarde à trouver un nouveau club. Le « Lion » continue à s’entrainer et maintenir la forme en attendant de trouver un nouveau club. La piste menant à Trabzonspor semble ne pas progresser malgré l’intérêt manifeste du club turc. Cheikhou Kouyaté pourrait cependant atterrir à Galatasaray. Le club aimerait le recruter et des discussions seraient entamées depuis dernière, mais tardent à trouver une issue favorable pour les deux camps.



Keita Balde dans l’impasse

Il est également dans le même dilemme que ses deux coéquipiers en sélection. Keita Diao Balde est à la recherche d’un club après la fin de son court compagnonnage avec Cagliari. L’ancien joueur de Monaco n’attire pas grand monde. Le PAOK Salonique (Grèce) a été évoqué, mais sans suite. Dernièrement, ce sont les équipes de Konyaspor (Super Lig turque), Valence et Girona (Liga) s’intéresse à lui, d’après des rumeurs.



Keita Balde est obligé de retrouver son niveau d’antan pour ne pas courir le risque de manquer le Mondial face à la rude concurrence dans l’attaque des « Lions ».