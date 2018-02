​Chine : un sketch sur l'Afrique jugé "raciste"

Un sketch diffusé par la télévision nationale chinoise suscite le malaise, ses auteurs étant taxés de "racistes" par des internautes en Chine et à l'étranger.



La séquence montre une comédienne chinoise affublée d'un faux derrière, avec un visage noirci, pour représenter une Africaine.



Elle fait partie des sketches humoristiques de la longue soirée de réveillon programmée jeudi par la CCTV, la télévision nationale chinoise, pour célébrer le nouvel an lunaire.



Dans un décor rappelant la savane, on voyait l'actrice chinoise Lou Naiming, le visage recouvert d'un maquillage noir. Elle est affublée d'un postérieur factice et porte de larges vêtements colorés et un plateau de fruits sur la tête. L'actrice est suivie d'un comédien grimé en singe.