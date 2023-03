​Cité Keur Gorgui barricadée: des députés du groupe parlementaire YAW annoncés chez Ousmane Sonko

Plusieurs députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi sont en route pour se rendre chez le leader du Pastef. Selon Guy Marius Sagna, ils sont venus soutenir Ousmane Sonko ''présentement en résidence surveillée illégale''.



''Nous: il s'agit de plusieurs députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui sont en route vers la maison du candidat à l'élection présidentielle. Je vous informe qu'officiellement le président Ousmane Sonko a été placé en résidence surveillée arbitrairement et sans qu'un juge ne le décide'', a fait savoir le Député Guy Marius Sagna.



Mieux, l'activiste avait déclaré plutôt sur ses réseaux: ''J'ai essayé il y a quelques minutes de passer par tous les chemins menant à la maison de Ousmane Sonko. Les policiers m'en ont empêché. En me disant à chacun de leur check-point: vous ne pouvez pas accéder à la maison de Ousmane Sonko. Je dénonce énergiquement ce placement illégal sous mandat de dépôt du candidat à l'élection présidentielle de 2024 Ousmane Sonko par le président Macky Sall qui cherche à briguer un 3e mandat illégal et illégitime et à choisir les autres candidats. Cela ne passera pas!''.