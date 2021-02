​Cité Keur Gorgui: le domicile de Ousmane Sonko quadrillé par la police

Après les manifestations dans la journée d'hier, lundi, c'est un calme relativement plat qui règne à la Cité Keur Gorgui, précisément au domicile d’Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viol. Il y a actuellement une forte présence de la police aux alentours du domicile du leader du Pastef, qui a quadrillé tout le périmètre et veille aux grains.



Le commandant trouvé sur place précise qu’ils sont là pour la sécurité, et "non pour arrêter Sonko ou pour faire du mal à qui que ce soit".



Pour rappel, le patron de Pastef/Les Patriotes Ousmane Sonko a été accusé par une dame, âgée d’une vingtaine d’années, nommée Adji Sarr, de "viols et de menaces de mort". Convoqué à la Section de recherches, Ousmane Sonko a déclaré dimanche soir qu'il ne déférerait pas à la convocation avant de faire appel à ses militants pour le protéger contre toute volonté du régime de le museler.

Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque ses militants sont venus en masse hier lundi pour le soutenir. s'en sont suivies des altercations avec la police. Quarante cinq (45) personnes ont été interpellées par les éléments déployés sur le terrain dans les différents points de manifestations. Il y a eu également des véhicules qui ont été calcinés.