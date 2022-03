​Classement FIFA : Le Sénégal perd deux places

Si la CAN 2021 avait provoqué plusieurs bouleversements dans ce classement à l’échelle africaine, c’est en revanche le calme plat suite aux matchs de barrage de la Coupe du monde 2022 disputés ces derniers jours. Pas le moindre changement n’est en effet à signaler dans le Top 20 continental avec le Sénégal qui reste leader, suivi par le Maroc et le Nigeria sur le podium. A l’échelle mondiale, les "Lions" perdent tout de même deux places et chutent en 20e position.



Le Sénégal est toujours première en Afrique. Elle est à 33 points de son dauphin. Le Sénégal est devant le Maroc, constant, et le Nigeria qui intègre le podium. Les bonnes notes de l’Egypte (4e), la Tunisie (5e), la Tunisie (6e), le Cameroun (7e) enfoncent l’Algérie désormais 44e mondial et 8e africain, le Mali et la CIV qui le suivent, respectivement aussi à la 52e et 53e place mondial.



La Belgique est détrônée de la première place du classement mondial. Elle chute à la deuxième place alors que le nouveau leader est le Brésil avec 5 points de plus. La France.



Top 10 africain

Sénégal (1er)

Maroc (2e)

Nigeria (3e)

Egypte (4e)

Tunisie (5e)

Tunisie (6e)

Cameroun (7e)

Algérie (8e)

Mali (9e)

Côte d’Ivoire (10e)





Le top 10 du classement FIFA



Brésil



Belgique



France



Argentine



Angleterre



Italie



Espagne



Portugal



Mexique



Pays-Bas