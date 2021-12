​Classement FIFA : le Sénégal finit 2021 en tête, l’Algérie éjecte la Tunisie du podium

La FIFA a dévoilé ce jeudi son dernier classement des nations de l’année 2021. Pas de changement dans le Top 10 mondial et c’est la Belgique qui termine l’année en tête pour la 4e fois d’affilée niveau africain, idem avec le Sénégal, qui reste leader continental devant le Maroc.



Changement en revanche sur la 3e marche du podium puisque l’Algérie, à la faveur de son sacre à la Coupe Arabe en finale contre la Tunisie (2-0, ap), double les Aigles de Carthage pour retrouver un podium dont les Fennecs avaient été éjectés en octobre ! Pour le reste, aucun changement majeur à signaler, ce qui donnera bel et bien pour le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022, prévu entre le 22 et le 26 janvier, les deux groupes suivants :



Têtes de série : Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie, Nigeria.

Non-têtes de série : Egypte, Cameroun, Ghana, Mali, RD Congo.

L’Afrique termine l’année avec 4 sélections dans le Top 30 et 7 dans le Top 50. Rendez-vous le 10 février pour la prochaine édition de ce classement, avec beaucoup de changements à prévoir puisque la CAN (9 janvier-6 février) aura eu lieu entretemps !



Le top 20 africain

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Maroc (28e)

3. Algérie (29e)

4. Tunisie (30e)

5. Nigeria (36e)

6. Egypte (45e)

7. Cameroun (50e)

8. Ghana (52e)

9. Mali (53e)

10. Côte d’Ivoire (56e)

11. Burkina Faso (60e)

12. RD Congo (64e)

13. Afrique du Sud (68e)

14. Cap-Vert (73e)

15. Guinée (81e)

16. Ouganda (82e)

17. Bénin (83e)

18. Zambie (88e)

19. Gabon (89e)

20. Congo (97e)



Le top 10 mondial

1. Belgique

2. Brésil

3. France

4. Angleterre

5. Argentine

6. Italie

7. Espagne

8. Portugal

9. Danemark

10. Pays-Bas