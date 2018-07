​Collision avec des oiseaux : Air Sénégal suspend ses vols

La compagnie Air Sénégal a annoncé lundi une suspension de ses «opérations» après que son appareil ATR 72-600 a subi au départ de Ziguinchor, samedi, un bird strike (collision avec des oiseaux).



​«La priorité absolue d’Air Sénégal est la sécurité de ses passagers. La compagnie informe que le strict respect de ces normes de sécurité l’oblige à suspendre ses opérations le temps de procéder à toutes les inspections et réparations nécessaires avant de reprendre ses vols», écrit la compagnie dans un communiqué transmis à l’APS.

«L’ATR 72-600 a subi au départ de Ziguinchor le samedi 7 juillet un bird strike (collision avec des oiseaux)», selon la même source, notant que ‘’suite à cet incident, le radôme a été endommagé».



Toutefois, assure la compagnie, l’avion a pu se poser «en toute sécurité» à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).



Air Sénégal invite les personnes «ayant déjà acheté leur billet à se rendre dans l’une des agences afin de discuter avec le personnel du service à la clientèle de leurs options».



Le 27 juin, un ATR d’Air Sénégal (6V-AMS) avait déjà subi des dégâts importants qui l’ont rendu indisponible, en AOG (Aircraft on ground) lors d’une tempête qui a frappé Dakar et environs.



«Plusieurs avions de différentes compagnies aériennes ont été endommagés. Un ATR d’Air Sénégal (6V-AMS) a subi des dégâts importants qui le rendent indisponible, en AOG (Aircraft on groun)» écrivait la compagnie dans un communiqué reçu à l’APS.



Le mercredi 27 juin à 15h30, l’Aéroport International Blaise Diagne a connu un évènement météorologique d’une exceptionnelle intensité avec des rafales de vent de plus de 90Km/h.



La compagnie a effectué son premier vol commercial Dakar-Ziguinchor, le 14 mai. Sur cette ligne, les voyageurs avaient désormais le choix entre deux vols le matin et le soir, à bord de deux ATR 72-600.



La compagnie comptait déployer«très prochainement ses ailes vers Praia, Bissau, Banjul, Nouakchott et Abidjan» et qu’en juillet, la flotte va se renforcer avec la location de deux moyens courriers, des A319 pour "desservir la sous-région».



