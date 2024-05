​Colonel Antoine Wardini sur l’implication des FDS dans la campagne agricole : « Le gouvernement peut compter sur la logistique de l’armée sa transparence et sa rigueur »

L’implication des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans la campagne agricole annoncée le vendredi par le Premier ministre (PM) Ousmane Sonko lors de son premier conseil interministériel. Quel peut être l’apport des soldats dans cette mission ? Antoine Wardini, colonel à la retraite, soutient qu’il faut s’attendre à une sécurisation des semences en destination à bon port. Le colonel de la gendarmerie à la retraite, Sankoun Faty, lui précise que cette implication entre dans le cadre du concept armée-nation. ‘’Le gouvernement peut compter sur la logistique de l’armée sa transparence et sa rigueur », note le Colonel Antoine Wardini, ancien patron de la Direction de l'information et des relations publiques de l' armée (Dirpa).



L’ancien commandant de la zone militaire n°1 de Dakar s’exprimait sur Iradio : « Le gouvernement peut compter sur la logistique de l’armée sa transparence et sa rigueur ». « Pour la sécurisation, le contrôle des produits, on a entendu souvent qu’il y avait des problèmes de vol, ou-bien d’orientation des produits ailleurs à des non- ayants droit, nous allons faire de notre possible pour épauler les techniciens du ministère de l'Agriculture pour surveiller, où vont les semences, les intrants, les ingrédients et faire le suivi pour que les ayants droit, les paysans puissent travailler de façon sereine », a indiqué Antoine Wardini.



Pour le colonel de gendarmerie à la retraite Sankoun Faty, cette implication des ‘’Diambars’’ entre dans le concept armée- nation. Une armée qui met à contribution sa logistique efficace et équitable. « Nous avons une bonne logistique pour pouvoir acheminer les semences. Nous sommes les hommes de mission et toute mission qui est a notre porté, l’armée est en mesure de le faire de façon efficace, dans la transparence, la rigueur dans la gestion de tout ce que nous sommes en train de faire ».



Ces officiers supérieurs à la retraite ne doutent pas d’un seul instant que l’implication de l’armée dans la répartition des semences et intrants pour qu’ils ne soient pas détournés par les privilégiés.