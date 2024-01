​Comité des droits de l’Enfant de l’organisation des Nations Unies : le dossier du Sénégal examiné ce 18 janvier

Le Comité des droits de l'enfant (Cde) des Nations Unies tiendra sa prochaine session du 15 janvier au 2 février. Au cours de cette session, il examinera les dossiers du Congo, de la Bulgarie, du Sénégal, de la Fédération de Russie, de la Lituanie et de l'Afrique du Sud, informe Libération.



D’après les informations du journal, les six pays font partie des 196 Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant. Ils sont tenus de faire l'objet d'examens réguliers par le Comité de 18 experts internationaux indépendants sur la manière dont ils mettent en œuvre la Convention, ses Protocoles facultatifs, ainsi que les recommandations antérieures du Comité.



Parmi eux, le Sénégal dont le dossier passe le 18 janvier, soumet également ses rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant le trafic d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Opsc), ainsi que du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits, armés (Qpac), pour examen par le Comité.