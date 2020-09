​Commune de Dalangabou : 6 personnes dont le Président de la commission domaniale arrêtées

Une affaire de vente illégale de terre secoue la Commune de Dalangabou dans le Département de Mbacké, région de Diourbel. Six (6) personnes dont le Président de la commission domaniale de la circonscription, ont été arrêtées par la gendarmerie, suite à une plainte des populations de la localité. Elles

sont poursuivies pour escroquerie, vente illégale de terre, association de malfaiteurs.



Selon nos confrères de Walfadjiri, une centaine de terre appartenant aux populations de la commune de Dalangabou a été vendue à un chef religieux pour un montant de 50 millions de F CFA. Ce dernier, qui ne parvient toujours pas à entrer en possession de ses terres, a finalement porté l’affaire en justice. Il a porté plainte auprès du procureur de la République contre le Président de la commission domanial et ses acolytes. L’enquête suit son cours. Les mises en causes vont être déférées dans les prochaines heures.



Toutefois, les victimes en majorité des paysans, qui interpellent les autorités, réclament justice.