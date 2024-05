​Commune de Golf Sud : les mécaniciens sommés de quitter leur lieu de travail

La mairie de Golf Sud a sommé les professionnels de l'automobile de quitter l'espace qu'ils occupent ''illégalement''. L'Union nationale des acteurs professionnels de l'automobile du Sénégal compte s'y opposer.



« Je pense que cela n'est pas du tout juste et normal. Dans la mesure où depuis plus de 20 ans, ils sont installés ici dans un terrain qui appartient à l'Etat. Nous, en tant que professionnel, on est en train de faire des démarches pour avoir un protocole avec les agents des eaux et forêts pour qu'ils nous permettent d'exercer librement et aux normes du métier de l'automobile. Et c'est la raison pour laquelle l'Unapas est venu aujourd'hui pour dire non à ce déguerpissement », a déclaré Bamba Niang président de l'Unapas.



Gorgui Souleymane Diouf fait partie des mécaniciens menacés de déguerpir les lieux. Son seul souhait est qu'on lui trouve un endroit pour pratiquer son métier. « Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes là pour éduquer la jeunesse. Nous voulons juste un endroit pour travailler », dit-il au micro de Iradio.



Préoccupés par cette situation, les professionnels de l'automobile de la commune de Golf Sud dénoncent et appellent à l'intervention du Président Bassirou Diomaye Faye.