​Commune de Ndoffane : 7 conseillers municipaux radiés

Ils sont au nombre de sept (7) conseillés municipal de la commune de Ndoffane, dont Cheikh Thiao le beau-frère du maire de la commune, définitivement radiés de l’institution. Ces nouveaux conseillés ont été installés par Abdoulaye Sall le sous-préfet de l’arrondissement de Koumbal.



Abdou Salam Lo, qui a nouvellement intégré le Conseil municipal de Ndoffane, pense que la radiation de ces derniers est un acte courageux et légal. « La loi qui régit la municipalité, n’autorise pas les conseillers à s’absenter tout ce temps. C’est réprimé par la loi. La municipalité a suivi toutes les procédures qui régissent véritablement pour que ces conseillers-là, soient démis. Ce qui a été fait. Et c’est la raison pour laquelle, nous avons été installés aujourd’hui au niveau du Conseil municipal de Ndoffane », dit-il.



Poursuivant sa réaction M. Lo précise : « Tout c'est passé sous l’autorité administrative, le sous-préfet qui est chargé du contrôle de la légalité. Ils étaient absents depuis 2016, certains depuis 2014. Depuis leur installation, ils n’ont jamais mis leur pied au niveau du Conseil municipal. Et ça, il faut le décrier. Ce n’est pas normal d’être un élu local et s’absenter à toutes les sessions. Même si on est contre l’idée de l’autorité, nous devons répondre présent à la convocation. La démocratie nous donne la possibilité de s’exprimer et exposer nos idées », rapporte sud fm.