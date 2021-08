​Commune des Parcelles Assainies : les inscriptions sur les listes électorales démarrent dans la timidité

Les inscriptions sur les listes électorales en vue des élections locales du 23 janvier 2022, ont démarré depuis samedi 31 juillet 2021, sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions du décret n°2021-976 du 26 juillet 2021. Dans la commune des Parcelles Assainies, l’heure n’est pas à la ruée ce lundi. Il n’y a pas une grande affluence de la population. Au micro de PressAfrik, certaines personnes interrogées sur place expliquent les raisons de leur motivation.



Les gens sont accueillis et orientés par les vigiles à l'entrée du Foyer Socio-Educatif Cheikh Demba Dia, où est installée la commission en charge des inscriptions. Une fois à l'intérieur de la salle, la personne est reçue par les membres de la commission qui s'occupent de lui selon ses besoins: inscription sur les listes élections, modification d'adresse électoral, changement de statut...



Moulaye Abdoulaye Kamby, étudiant, habitant la commune des Parcelles Assainies, soutient que leur du changement, c’est maintenant. « Je suis venu m’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter le jour des élections. Le changement, c’est maintenant. Car pour pouvoir voter, il faut être sur les listes électorales. J’invite la population, surtout les jeunes à s’inscrire massivement s’ils veulent un changement dans ce pays », déclare le jeune étudiant âgé de 24 ans.



Abondant dans le même sens, Amy Ndiaye vient de faire son inscription. « Je suis venue m’inscrire sur les listes électorales. Car mon nom n’y figure pas. Maintenant, que je me suis inscrite, au moment des élections, je pouvais choisir mon candidat et voter librement ».



La Présidente de la commission n’a pas souhaité se prononcer sur le démarrage timide. Elle a préféré le silence. Car dit-elle, « Je ne peux pas me prononcer la dessus. J’ai un supérieur, le sous-préfet, sans son aval je n’ai pas droit à me prononcer ». Mais il faut dire que les inscriptions ont démarré avec peu d’affluence aux Parcelles Assainies.



Le Ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué pour informer les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques, les entités regroupant des personnes Indépendantes ainsi que l'ensemble des citoyens que, conformément aux dispositions du décret n°2021-976 du 26 juillet 2021, les opérations de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections territoriales du 23 janvier 2022, qui ont démarré le samedi 31 juillet 2021 et prendront fin le mercredi 08 septembre 2021, sur l'ensemble du territoire national.