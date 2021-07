​Communication électronique : Yankhoba Diattara plaide pour une baisse des tarifs

Le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara a pris part hier jeudi à la cérémonie des 10 ans d’existence du CTIC Dakar. Selon lui, CTIC a pris des initiatives très innovantes, notamment la loi sur les startups. « Sur la fibre optique, nous avons plus de 5000 km qui appartiennent à l’Etat du Sénégal sur les 15000 qui existent. Nous sommes en train de travailler avec la Banque mondiale pour renforcer le réseau. Le secteur du numérique est en train de prendre son envol grâce aux investissements consentis par l’Etat », souligne le responsable rewmiste.



Pour Yankhoba Diattara, un fonds d’accompagnement du secteur d’un montant de 15 milliards Fcfa a été mis en place. Logé à la DER, ce fonds est dédié spécifiquement aux startups. « Toutes les conditions sont réunies pour faire des startups un secteur porteur de croissance et de création d’emplois. Nous allons accompagner davantage le CTIC. A travers cette structure, nous voyons le génie créateur de nos jeunes mais aussi leur envie d’aller de l’avant. Ils ont besoin d’être accompagnés », indique-t-il.



Par ailleurs, il plaide pour une baisse des tarifs de l’internet et de la téléphonie. « Nous avons profité de l’occasion pour faire le plaidoyer du Président Sall pour que les coûts de communications électroniques (téléphonie et connexion internet) soient revus à la baisse. Il faut que les coûts de communication soient abordables pour les Sénégalais ».