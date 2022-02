​Comparaison en Coupe d’Afrique : Mané / Salah, le duel étoilé en chiffres

Sénégal / Egypte, c’est l’affiche de la finale tant rêvé par les inconditionnels du ballon rond. Ce dimanche, tous les yeux du monde entier seront braqués sur Yaoundé. Le stade omnisports d’Olembé, d’une capacité de 60.000 places, sera le théâtre de l’affrontement entre les « Lions » affamés et Pharaons tenaces.



Dans ce rendez-vous, il y a un face-à-face plaisant : le duel entre Sadio Mané et Mohamed Salah, deux coéquipiers à Liverpool. Ayant tout gagné en club, Salah et Mané portent leurs sélections respectives depuis début de la compétition, mais un seul va monter sur la plus haute marche du podium, dimanche soir.

Le quotidien sportif « Stades » a fait une comparaison sur les deux stars du football africain en Coupe d’Afrique.



Buts : Sadio Mané plus efficace que Salah

Même si Sadio Mané compte une CAN de plus que Mohamed Salah, le leader de l’attaque des « Lions » a commencé à être décisif à partir de 2017 au Gabon, tout comme l’Egyptien d’ailleurs. Arrivé en sélection, le 25 mai 2012 contre le Maroc (1-0), Sadio a connu sa première phase finale de CAN en 2015.



En 2019, le natif de Bambaly a cartonné au Caire. C’est à partir de la 3ème journée qu’il a lancé sa compétition, en marquant contre le Kenya (3-0), un but face à l’Ouganda (1-0) en 8ème de finale.



Concernant cette présente édition, Sadio Mané a été le sauveur du Sénégal sur pénalty (90+7) face au Zimbabwe (1-0). En 8ème de finale, Mané a encore marqué contre Cap-Vert (2-0). Passeur en quart de finale contre la Guinée équatoriale (3-1), il a offert un but et un caviar à Gana Guèye en demi-finale face au Burkina Faso (3-1).



Selon « Stades », Sadio Mané totalise 8 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de Coupe d’Afrique, soit deux réalisations de plus que son coéquipier à Liverpool, Moh Salah. Ce dernier compte 6 buts en CAN.



Le Pharaon avait marqué 2 buts en 2017 et autant en 2019 chez lui. Il compte également le même nombre depuis le début de la présente édition.



Passes décisives : Mané aussi généreux que Salah

En termes de passes décisives, les deux stars comptent trois unités chacune. Sadio avait offert un caviar en 2009. Il est déjà à deux passes en 2022. De son côté, Salah avait terminé l’édition de 2017 au Gabon avec 2 passes décisives, l’année où l’Egypte avait atteint la finale avant de perdre contre le Cameroun.